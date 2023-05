Schauturnen am Sportplatz Hofen

An Christi Himmelfahrt lud die Turnerschaft Göfis zum traditionellen Schauturnen.

Göfis. Traditionell an Christi Himmelfahrt findet in Göfis das Schauturnen der TS Göfis statt und in diesem Jahr konnte dazu erstmals seit 2018 auch wieder ein Vergleichswettkampf mit befreundeten Vereinen durchgeführt werden.

Vergleichswettkampf im Turn10

Den Auftakt in den Turntag in Göfis machte der Vergleichswettkampf im Turn10 zwischen den Vereinen Mäder, Satteins, Rankweil und Göfis. Über 100 Kinder und Jugendliche zeigten an den Turngeräten ihr Können und wurden bei der Siegerehrung mit Medaillen und Pokalen für ihre Leistungen ausgezeichnet.

Showprogramm für die Weltgymnaestrada