Schauspiel ohne Grund

Caravan mobile Kulturprojekte lädt zur theatralen Intervention.

Dornbirn/Lustenau. Fünf Sockel, fünf Darsteller, vier mal fünf Monologe aus der Weltliteratur, von den alten Griechen über Shakespeare bis zu den deutschen und russischen Klassikern des 19. Jahrhunderts – Caravan – mobile Kulturprojekte, Ensemble für unpopuläre Freizeitgestaltung und walktanztheater.com bieten ab dieser Woche theatrale Intervention an verschiedenen Plätzen im öffentlichen Raum und laden dazu ein, das Live-Ereignis Theater auch in Zeiten einer weltweiten Pandemie zu erleben.

Kulturgenuss in Corona-Zeiten

„Die 20 Monologe sind mehr als nur närrische, weise oder zerrissene Figuren in einem Theaterstück. Sie sind längst zu Eckpfeilern unseres geistigen Lebens geworden. Auf Ihnen fußt unser Menschenbild, durch sie beginnen wir, über uns nachzudenken, die Gesellschaft zu reflektieren, Konventionen niederzureißen und Utopien zu entwerfen“, so Willi Pramstaller von Caravan. Hamlet, Lady Macbeth, Richard III. oder die Jungfrau von Orleans sind Archetypen unserer Kultur, sie spiegeln Grundmuster unseres Verhaltens wieder und werden bei vielen Gelegenheiten herbeizitiert, weil sie Säulen unseres kulturellen Gedächtnisses sind. „Auch und gerade in Zeiten einer weltweiten Pandemie“, betont Pramstaller.