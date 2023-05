Schauschnitzen im Klostertal Museum

Der Museumsverein Klostertal befasst sich in einer Sonderausstellung im Sommer 2023 mit dem Zeitalter des Barock.

Bei den Spuren dieser wandernden Künstler setzt ein Kooperationsprojekt des Museumsvereins Klostertal und der Schnitzschule Elbigenalp an. In dieser Schule wird traditionelles Kunsthandwerk heute noch gelehrt und gepflegt. Schülerinnen und Schüler präsentieren am 5. Mai von 14 bis 17 Uhr ihr Handwerk und ausgewählte Arbeiten. Für den Vormittag sind Workshops mit Schulen aus der Region geplant worden. Die Eröffnung des Schauschnitzens erfolgt um 14 Uhr durch Direktor Bernhard Strolz von der Schnitzschule, Bürgermeister Hans-Peter Pfanner, Ivo Walser von der Bildungsdirektion Vorarlberg und Christof Thöny als Obmann des Museumsvereins Klostertal. Anschließend sind Besucherinnen und Besucher eingeladen, das kreative Arbeiten zu beobachten und fertige Werke zu betrachten. Der Museumsverein Klostertal sorgt für die Bewirtung.