Schauriger Dartabend in Hohenems

Der 1. Dart-Club Hohenems veranstaltete am vergangenen Wochenende das beliebte Halloween Dartturnier.

„Happy Halloween“ hieß es am vergangenen Wochenende im dekorierten Clublokal des Dartclub Hohenems. 33 Herren und 13 Damen spielten dabei im 501 „Double-out“ Modus um den „grusligen“ Turniersieg. Während sich bei den Herren am Ende Michael “Kogi” Kogler durchsetzten konnte, sicherte sich bei den Damen Melanie “Meli” Mähr den Turniersieg. Auch abseits der Dartscheiben wurden coole Drinks serviert und so entwickelte sich am Ende ein schaurig unterhaltsamer Abend. MIMA