Schaurig unterhaltsamer Dart-Abend

Der 1. Dart-Club Hohenems veranstaltete am vergangenen Donnerstag das traditionelle Halloween Dartturnier.

Hohenems . Auch in diesem Jahr verwandelte sich das Clublokal des Dartclub Hohenems am letzten Tag im Oktober zu einem Ort des „Gruselns“ und zahlreiche Dartfreunde folgten der Einladung zum bereits traditionellen Halloween Turnier.

28 Herren und 13 Damen spielten im 501 „Double-out“ Modus um den Finaleinzug und den Turniersieg. Während sich bei den Herren am Ende Michael Muster durchsetzen konnte, sicherte sich bei den Damen Heidi Herter den „grusligen“ Turniersieg. Abseits der Dartscheiben wurden coole Drinks serviert und so entwickelte sich am Ende ein schaurig unterhaltsamer Abend. Alle, ob Dartsportler oder nicht, hatten ihren Spaß und freuen sich bereits auf das „…und tschüss“-Turnier zum Jahresende. MIMA