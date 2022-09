Schauplatz Göfis „Obst & Garten“: Wertvoller Begegnungsort eröffnet

Offizielle Eröffnung mit Musikverein Göfis, Harald Sonderegger und Bürgermeister Thomas Lampert

Station 5 ist der Wildblumenwiese gewidmet, die Biene, Hummel und Schmetterling mehr Lebensraum als kurzer Zierrasen bietet. An Station 6 gibt es nützliche Infos zu Totholz, das Vögeln, kleinen Säugern und Reptilien wertvollen Lebensraum bietet. Station 7 informiert über die Natursteinmauer, in der sich Zauneidechse & Co wohl fühlt. Station 8 gibt einen Rückblick zum Weinbau in Göfis, der jüngst an Bedeutung gewinnt.

An Station 9 tauchen Spaziergänger in die Welt der Schmetterlinge ein und erfahren, dass zu viel Aufräumen Schwalbenschwanz, Admiral & Co vom Nektar abschneidet. Schnell wird ebenfalls klar, dass Rasenroboter für Insekten tödlich sind.