„Schaufschod“ in Schoppernau

Nach einem heißen und trockenen Alpsommer auf Schadona, kehren nun auch die Schafe wieder zurück ins Tal.

Am Samstag den 22 September ab 10 Uhr steht dann „Trachtig in Schoppernau“ auf dem Programm. Für die musikalische Unterhaltung wird von der „Eckbonk Musig“ gesorgt werden und der Markt mit Produkten vom Schaf und heimischen Kunsthandwerk und vielem mehr verspricht ein Erlebnis zu werden. Für Kinder steht eine Spielwiese und ein spezielles Lammgehege bereit. Gegen 11 Uhr werden mehrere hundert Schafe im Schoppernauer Dorfzentrum ankommen und dort von ihren Besitzern im Gehege aussortiert und abgeholt. Dieses Wollknäuel-Spektakel sollte sich niemand entgehen lassen. Parkmöglichkeiten gibt es am Diedamskopf Parkplatz. Das Ortszentrum sollte während der „Schaufschod“ von 10 Uhr bis 15 Uhr autofrei bleiben.