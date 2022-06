Schauen, staunen und informieren

Beim diesjährigen Vorarlberger Zukunftstag „Ich geh mit“ gewährten Unternehmen wieder spannende Einblicke in die vielfältigen Berufsmöglichkeiten Vorarlbergs.

Jugendliche im Alter zwischen 10 und 14 Jahren erhielten dabei die Möglichkeit ihre Eltern oder Verwandten einen Tag lang zu begleiten und so einen Einblick in deren Berufsalltag zu gewinnen. Auch bei Bachmann Electronic in Feldkirch wurde in diesem Jahr wieder ein informativer und abwechslungsreicher Tag für die künftigen Berufseinsteiger organisiert. Die Jugendlichen erhielten dazu einen umfangreichen Einblick in die jeweiligen Arbeitsplätze, sowie interessante Führungen durch das gesamte Unternehmen.

Insgesamt 17 Mädchen und Jungs konnten an diesem Tag die Automatisierungswelt von Bachmann live erleben und erhielten dabei eindrucksvoll einen Einblick in die abwechslungsreichen und zukunftsorientierten Tätigkeitsfelder des Unternehmens. Dazu durften die Jugendlichen auch selber schöpferisch tätig werden und im eigens errichteten Lehrlingslabor entstanden unter Anleitung der Lehrlingsbeauftragten höchst kreative Solarlampen. Die feinen Bohr- und Lötarbeiten machten nicht nur Spaß, sondern auch Hunger und so gab es zur Mittagszeit ein gemeinsames, leckeres Essen. Am Nachmittag galt es dann den Vätern, Müttern oder Bekannten am Arbeitsplatz „über die Schulter zu schauen“ und so ging es dann mit vielen neuen und interessanten Eindrücken in Richtung Feierabend. MIMA