SCHAU! Frühjahrsmesse in Dornbirn lockt mit Trends, Genuss und Unterhaltung

Neuheiten und Messehennele

Traugott Mostböck aus Vandans besuchte in Begleitung seiner Frau die Messe. Das Ehepaar reiste mit den Öffis an, wie er verrät. Traugott will sich beim Messsebesuch über die aktuellen Neuheiten informieren. Was ihn besonders interessiert? "Essen, Trinken, Autos, Maschinen", meint er. Das Messehennele darf bei ihm nicht fehlen, die Modeschau ist nicht so sein Fall.