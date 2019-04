Schau - Die Offene Jugendarbeit in der Jungen Halle

Vom 4. bis 7. April war die Junge Halle kurzfristig das größte Jugendzentrum Vorarlbergs.

Jungen und jung gebliebenen Besucher*innen wurde ein Einblick in das reichhaltige Angebot der Offenen Jugendarbeit geboten. Ob bei der koje-Fotobox oder dem Rauschbrillen-Parcours der taktisch klug Eventbegleitung: mitmachen, erleben und Spaß haben standen im Vordergrund. Der Jugendtreff Westend offerierte gemeinsam mit dem Autonomen Jugendzentrum Between eine Kreativstation, Henna-Tattoos und faire Kämpfe mit Mashoonga Sabres. Am Donnerstag und Freitag der Frühjahrsmesse waren die Offene Jugendarbeit Hard sowie die OJA Vorderland mit einem Stand vertreten, wo Buttons gestaltet und sogar gärtnerische Erfahrungen gesammelt werden konnte. Kreativität war auch bei einem Besuch der Offenen Jugendarbeit Bregenzerwald am Samstag und am Sonntag Trumpf. Jugendliche durften ihre eigenen Kühlschrankmagnete nicht nur entwerfen, sondern auch selbst produzieren.

Der Verein Amazone verwöhnte die Besucher*innen über alle Tage mit köstlichen Smoothies.

Ebenfalls über die komplette Messedauer informierte die AIDS-Hilfe gemeinsam mit der taktisch klug Eventbegleitung zu den Themen „Safer Sex“ und „Safer Use“.