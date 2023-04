„Schatz die Lampe hängt schief“

Die Spielgruppe Latschau begeisterte mit Komödie um einen Junggesellenabschied

Was war bloß heute Nacht los? Das ist die alles entscheidende Frage, die sich Frank alias Lukas Stüttler, der „Fast-Ehemann“ von Sabine – dargestellt von Ramona Haag – stellt. Denn in seiner Wohnung ist nichts mehr an seinem angestammten Platz. Und auch Mike (David Haag) sein bester Freund und Trauzeuge, kann sich so gar nicht mehr erinnern, wie die Party wirklich gefeiert wurde. Blöd jedoch, dass Franks Hochzeit gerade heute stattfinden soll und die Schwiegermutter alias Annelies Bitschnau doch eine so resolute Frau ist. Dazu kommt noch, dass plötzlich eine fremde Frau aus Franks Bett aufsteht. Nur gut, dass Sabine in der Nacht vor der Hochzeit traditionsgemäß bei ihren Eltern übernachtet hat.