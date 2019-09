Schattenseite des Wohlstands

Archivar Thomas Gamon über die Veränderung der Kulturlandschaft von Nenzing

Das Klima verändert sich. Weltweit, aber auch in jeder einzelnen Region für sich. Der Nenzinger Gemeindearchivar Thomas Gamon stöberte in seinen Unterlagen und fasste sein diesbezügliches Wissen in einen Vortrag zusammen. Der Abend zum Thema „Kulturlandschaft von Nenzing früher“ vergangene Woche lockte ein interessiertes Publikum in den Wolfhaus-Dachboden. „Kulturlandschaft nennt man ganz simpel eine von Menschen gestaltete und beeinflusste Landschaft.“ Unsere Landschaft würde ganz anders aussehen, hätten nicht Menschen eingegriffen, nannte Thomas Gamon dafür verschiedene Beispiele – vom Ackerbau bis hin zum Gipfelkreuz. Einige der wenigen verbliebenen Naturlandschaften sei hingegen ein Gebiet von Kühbruck auf dem Weg in den Nenzinger Himmel rechts und links der Straße taleinwärts. In seinem Vortrag blickte Thomas Gamon ins 19. Jahrhundert zurück. „Damals übernahm die Gemeinde die Versorgung der Bevölkerung mit jenen Lebensmitteln, die nicht zur Verfügung standen, beispielsweise Getreide oder Obst.“ Detail am Rande: In Nenzing und Beschling wurde früher Wein angebaut, nach mehreren Missernten und Schädlingsbefall wurde vorwiegend Most anstelle von Wein in den Kellern gelagert. Während einer Warmphase im 13. und 14. Jahrhundert seien viele Burgen und Städte entstanden, Getreide wurde bis in die Hochlagen angebaut. „Das Klima hat die Landschaft immer schon entscheidend geprägt.“