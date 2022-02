Scharfes Auge auf Extremisten beim Heer

Zu aktuellen Entwicklungen des Bundesheeres nimmt Briagdier Guther Hessel in "Vorarlberg LIVE" Stellung.

Das Bundesheer verliert seinen Platz in den Schlagzeilen nicht. Finanzprobleme, Einsatz gegen Schlepper und zuletzt der türkisch-nationalistische Wolfsgruß in einer Vorarlberger Kaserne beschäftigen Hohe Dienstträger der Armee und Politik. Zu aktuellen Entwicklungen des Bundesheeres nahm Briagdier Guther Hessel in "Vorarlberg LIVE" bei Pascal Pletsch Stellung.