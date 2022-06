Scharfe Kritik an Sperre der Geburtenstation

Heftige Kritik an der geplanten zeitweisen Schließung der Geburtenstation im LKH Bludenz kommt von der SPÖ und der FPÖ.

Während der ersten Coronawelle im März 2020 wurde die Geburtenstation im LKH Bludenz schon einmal geschlossen. Jetzt steht eine weitere einmonatige Sperre an.

Heftige Kritik von SPÖ und FPÖ

Heftige Kritik an der geplanten zeitweisen Schließung der Geburtenstation im LKH Bludenz kommt von SPÖ-Gesundheitssprecherin Elke Zimmermann. Sie spricht von einem massiven Einschnitt in die Gesundheitsversorgung, die Land und Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) da planen würden, und für die betroffenen Frauen unzumutbar. „Es kann nicht sein, dass Frauen die Versäumnisse der Politik ausbaden müssen. Einfach die Station vorübergehend zu schließen, ist keine Lösung“, moniert Zimmermann. Zimmermann ruft die Verantwortlichen dazu auf, niedergelassene Gynäkologen ins Boot zu holen. Um den Betrieb der Geburtenstation über den ganzen Sommer hinweg zu garantieren, solle mit ihnen gemeinsam ein Plan ausgearbeitet werden. Zudem sei es auch möglich, Personal von anderen Standorten vorübergehend in Bludenz einzusetzen.