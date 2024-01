Schallmauer durchbrochen: Die Handball-EM 2024 in Deutschland in Zahlen

Schallmauer durchbrochen: Österreichischer Handball erzielt historische Einschaltquoten.

Herausragende Leistungen der Österreichischen Mannschaft

Die Österreichische Nationalmannschaft zeigte beeindruckende Leistungen, was die Popularität des Handballs in Österreich steigerte. Spieler wie Robert Weber, im All-Star-Team als bester Rechtsaußen, und Constantin Möstl, einer der Top-Torhüter des Turniers, haben das hohe Niveau des österreichischen Handballs unter Beweis gestellt.

Rekord-Einschaltquoten in Österreich

In Österreich, wo der ORF insgesamt 21 Spiele übertrug, darunter alle mit österreichischer Beteiligung, erreichte das Hauptrundenspiel Österreich gegen Deutschland durchschnittlich 570.000 Zuschauer, mit einer Spitze von 725.000. Diese Zahl stellt einen neuen Rekord für Handballübertragungen in Österreich dar und zeigt das gesteigerte Interesse am Handball in unserem Land.