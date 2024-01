Deutschland verliert EM-Spiel um Platz 3 gegen Schweden

Knorr und Co. gehen bei der Heim-EM leer aus

Gastgeber Deutschland hat bei der Handball-EM das Spiel um Platz 3 gegen Schweden am Sonntag in Köln mit 31:34 (12:18) verloren und steht damit als letzter Gegner von Österreichs Auswahl im Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele fest. Rot-Weiß-Rot trifft von 14. bis 17. März an einem noch zu bestimmenden Ort im Kampf um zwei Paris-Tickets weiters auf Kroatien und Algerien.

Gegen Deutschland hat die ÖHB-Truppe die Gelegenheit zur Revanche für das Remis bei der EM. Österreich rang Juri Knorr und Co. in der Hauptrunde ein 22:22 ab, vergab dabei im Finish aber einen Fünf-Tore-Vorsprung und damit wohl den Einzug ins Halbfinale.