Schadholzarbeiten im Buchenwald

Bludenz. Die Forststraße „Furkla“ ist im Zeitraum von Donnerstag, 24. September, bis Freitag, 2. Oktober, für den gesamten Verkehr gesperrt. Grund für die Vollsperre sind Holzschlägerungsarbeiten.

Im Buchenwald im Bereich der Furkla findet in der kommenden Woche eine Schadholzaufarbeitung statt. Bei diesen Arbeiten kommt ein Seilkran zum Einsatz. Daher ist es notwendig die Forststraße in diesem Gebiet im Zeitraum von Donnerstag, 24. September, bis Freitag, 2. Oktober für den gesamten Verkehr zu sperren. Die Furkla ist während dieser Zeit über die Forststraße nicht erreichbar. Die Vollsperre gilt auch am Wochenende.