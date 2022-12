Schachwettkampf zwischen Jung und Alt

Im Dornbirner Schachklub spielten junge gegen ältere Schachspieler und maßen sich in ihrem Können.

„Wir haben die ersten drei Runden bereits im Oktober abgehalten. Dort haben die Jungen gesiegt“, so Peterlunger. Er hat ein Team aus neun Senioren für das Schachspiel gestellt. Julia Novkovic, Trainerin der Jugendgruppe beim Schachklub Dornbirn, stellte die neun Kinder und Jugendlichen. Bei den letzten drei Runden entschied sich schließlich kurz vor Weihnachten der Bewerb. „Wir älteren Schachspieler haben in der zweiten Turnierhälfte nichts unversucht gelassen, um die Niederlage abzuwenden. Doch am Gesamtsieg der Jungen konnten wir nicht mehr rütteln“, erklärte er. Das Team der Jungen setzte sich aus Spielern und Spielerinnen zwischen zehn und 18 Jahren zusammen. „Das Team der alten Schachspieler bestand aus Spielern, die bereits über 60 Jahre alt sind“, so Peterlunger über die Zusammensetzung der beiden Gruppen.