Schacherfolg für junge Schülerinnen

Schachspielerinnen der Mittelschule Rheindorf haben beim Bundesschachfinale im Burgenland teilgenommen und einen Pokal nach Lustenau gebrach

Lustenau Fünf Schülerinnen der Mittelschule Rheindorf haben sich durch ihren Gruppensieg bei den Landesschachmeisterschaften der Schülerliga in Altach im April für das Bundesfinale der Mädchen im Burgenland qualifiziert. Vergangene Woche war es dann so weit und die Vorarlberger Delegation reiste nach Marz ins Burgenland. Dort stellten sie sich neun Mannschaften aus ganz Österreich und gaben alles bei diesem besonderen Schach-Wettkampf. Nach vier Tagen stand fest: Die fünf Schülerinnen der MS Rheindorf konnten sich den dritten Platz sichern, vor ihnen waren zwei Gymnasien vertreten. „Man kann somit sagen, dass unsere Schule, die beste schachspielende Mittelschule in ganz Österreich ist“, freute sich Direktor Gerd Neururer über dieses erfreuliche Ergebnis.

Freude am Schachspielen

An der Mittelschule Rheindorf können die Schüler als Freifach das Schachspielen wählen. Dort lernen sie von keinem anderen als von FIDE-Meisterin und Nationalmannschaftsschachspielerin Julia Novkovic alles rund um den Denksport. Die Begeisterung für dieses Spiel gibt die Trainerin gekonnt ihren Schülern weiter. „Beim Schachspielen lernen die Schüler so viel dazu. Sie profitieren in vielerlei Hinsicht von diesem Ausdauersport“, weiß sie. Schach zu spielen, gehört an der Mittelschule Rheindorf einfach dazu. Jeden Freitagnachmittag kommen zwischen 25 bis 30 Kinder zum Training in die Schule. „Während des gesamten Schuljahres haben wir Schulmeisterschaften abgehalten. Die fünf besten durften mit zum Landesbewerb und dadurch auch mit zum Bundesschachwettbewerb“, erklärte Novkovic.

Einzigartige Erfahrungen