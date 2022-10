SC Samina Hohenems ist Titelanwärter in dritter Liga

Das Team um Trainer Bernd Schmidle zählt neben Meister Wattens zum engsten Favoritenkreis.

Nach dem fulminanten Start-Wochenende in der Gruppe Nord-Ost mit 26 Volltreffern in drei Spielen (!) feiert am Samstag die Gruppe West in der Ö Eishockey Liga ihren mit Spannung erwarteten Saison-Auftakt. Meister WSG Wattens und SC SAMINA Hohenems gelten auch in der kommenden Spielzeit als Titelfavoriten.

Titelmitfavorit SC SAMINA Hohenems empfängt am Sonntag die Junghaie aus Innsbruck

Mitfavorit SC SAMINA Hohenems erwartet am Sonntag im Eisstadion Herrenried die Junghaie des HC Innsbruck II. Mit den Innsbruckern gastiert ein junges, ambitioniertes Team im Hohenemser Herrenriedstadion. Die Haie von Coach Werner Strele stehen bereits mitten in der Meisterschaft der U20-Liga und kommen eingespielt ins Ländle. Nach der letztjährigen Premierensaison, in welcher die Hohenemser den Grunddurchgang ohne Niederlage beendeten, ist das Ziel für die Emser in der Ö Eishockey Liga klar das Finale. Und durch den Einstieg der VEU Feldkirch freuen sich die Steinböcke auf brisante Derbys.

Bernd Schmidle, Head Coach SC SAMINA Hohenems: "Es wird natürlich darauf ankommen, in welcher Besetzung die Tiroler kommen, trotzdem sehe ich uns als klaren Favoriten. Mit Janik Heisig und Jonas Meschnig haben wir dazu auch zwei junge Spieler bekommen, die sich natürlich noch beweisen müssen. Derbys im Ländle sind natürlich immer etwas Besonderes und bringen sicher auch eine tolle Kulisse mit sich."

Andreas Sarg, Assistant Coach HC Innsbruck - Die Haie II: "Für unsere jungen Spieler ist die ÖEL natürlich eine besondere Herausforderung. Viele Tiroler- bzw. Westderbys, viele Zuschauer und dann noch das Messen im Erwachseneneishockey - sie können nur profitieren. Natürlich wollen wir erfolgreich spielen, aber das ist strenggenommen zweitrangig. Unsere Aufgabe ist es, die jungen Cracks Schritt für Schritt an die erste Mannschaft heranzuführen und künftig noch mehr Tiroler Spieler mit Haie-Genen in die Kampfmannschaft zu bringen. Ich sehe sehr viel Potential und Talent in diesem Team. Wir werden eine Mannschaft sein, die mitspielen, mithalten und auch überraschen wird!"