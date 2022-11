SC Röthis verzeichnet einen Abgang

Ein Ausländer wird im Frühjahr nicht mehr für die Vorderländer auflaufen.

VN.at Eliteligaklub SC Röfix Röthis und Dmytro Fedota (34) gehen im beiderseitigen Einvernehmen ab sofort getrennte Wege. Der 34-jährige Mittelfeldspieler aus der Ukraine kam im Herbst zu zehn Einsätzen in Meisterschaftsspielen und stand 596 Minuten auf dem Spielfeld, schoss ein Tor. Allerdings hat Fedota die Erwartungen, welche der Vorderländer-Klub in ihn gesteckt hat, nicht ganz erfüllt. Dmytro Fedota macht die Trainingseinheiten in Röthis schon nicht mehr mit und befindet sich auf Vereinssuche. Schon im Vorjahr beim Ligakonkurrent Zima FC Rotenberg hat Fedota größtenteils nur in der zweiten Kampfmannschaft der Wälder gespielt und nur minimale Einsätze im Eins gehabt. Seit einigen Wochen fehlt den Röthnern auch Torjäger Sandro Decet (30) aus beruflichen Gründen. Im Frühjahr will sich der Linksfüßer aber wieder einen Stammplatz im Aufgebot der Vorderländer ergattern.TK