SC Röthis ist die beste Amateurmannschaft im Oberland

Die Vorderländer wiederholten ihren Vorjahressieg in der VN.at Eliteliga.

RÖTHIS. Der Sportclub Röfix Röthis ist zum zweiten Mal in Folge das beste Amateurteam Vorarlbergs im Bezirk Oberland. Die Truppe um Meistermacher Dominik Visintainer gewann wie schon im Vorjahr das Frühjahrs Play-off in der VN.at Eliteliga mit zwei Punkten Vorsprung auf den Cupsieger FC Wolfurt. Trotz den Abgängen vom Traumsturmduo Renan Peixoto Nepomuceno und Marco Wieser zu Beginn des Saisonstart 2022/2023 haben die Vorderländer erneut den ersten Tabellenplatz per Saisonschluss inne und den damit verbundenen Pokal in Empfang nehmen dürfen. Für das neue sportliche Trio mit Simon Vogt, Markus Nachbaur und Exprofi Christoph Stückler war dieser Triumph ein weiterer Beweis einer sehr erfolgreichen Aufbauarbeit der letzten Jahre. Die neuen Spieler Arbnor Rexhaj, Tobias Hartmann, Wendelin Seher und FC Dornbirn Leihgabe Aaron Fontain wussten zu überzeugen. Ein Prunkstück in der Röthner Startaufstellung ist sicher das bärenstarke Mittelfeld mit Christoph Domig, Marcel Sohler, Fabio Scheichl und Julian Mair. Mit nur 39 Gegentreffern haben die beiden Torhüter Jonas Ströhle und Thomas Böckle am wenigsten Tore aller zwölf Eliteligavereine einstecken müssen. Das eingespielte Abwehrtrio mit Exprofi Mario Bolter, David Franz und Felix Schöch trug einen wesentlichen Anteil zur besten Defensivabteilung in dieser Leistungsstufe bei. Das Stadion Ratz ist seit vielen Jahren eine Festung und die Heimstärke der Röthner hat schon einen gewissen Kultstatus erreicht. Als Lohn für den zweiten Meistertitel in zwei Jahren gab es ein Ticket für den ÖFB Cup und die Teilnahme an der Regionalliga West Meisterschaft 2023/2024. In der Westliga gastiert Röthis zum Auftakt am 29. Juli auswärts in Bischofshofen und genießt sieben Tage später gegen Wals/Grünau Heimrecht. Schwer auch die zweite Aufgabe auf fremden Platz: Schöch und Co. müssen zum besten Amateurteam Tirol nach Kufstein reisen.VN-TK