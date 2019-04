SC Röfix Röthis Nachwuchs startet ins Frühjahr

An diesem Wochenende starteten auch die SC Röfix Röthis Nachwuchsteams in den Frühjahrsdurchgang.

Misslungener Saisonauftakt für das U13A Team

Schade richtig schade. „Tore die man nicht erzielt, bekommt man“, – 5 Euro für das Phrasenschwein. Das Team von Andreas Kaufmann und Willi Domig starten gegen den SC Göfis mit viel Elan und Spielwitz in die erste Frühjahrspartie, kann aber vor allem im ersten Spielabschnitt die sich bietenden Möglichkeiten nicht in Tore ummünzen. Und so geht es mit einem für die Gäste doch etwas schmeichelhaften 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel haben die „Göfner Buabn“ Lunte gerochen, versuchen ihrerseits Akzente zu setzen und erzielen aus einem Konter in der 56. Spielminute durch Rafael Mathis den spielentscheidenden Treffer.

Kopf und Co. versuchen nun alles, möchten die Partie noch drehen. Doch zum Ausgleich bzw. Siegestreffer reicht es leider nicht mehr.

Nachwuchsergebnisse:

Heimspiele:

U 11 SC Röthis vs FC Nüziders 2:5 (1:3)

U 10 SC Röthis vs FC Nenzing 2:8 (2:3)

U 13A SC Röthis vs SC Göfis 0:1 (0:0)

U 14 SPG Röthis / Sulz vs FC Koblach 6:2 (4:0)