SC Hohenems steht im Halbfinale

Die Schmidle-Cracks siegen gegen Althofen mit 4:1 und erreichen die Vorschlussrunde.

Der SC Samina Hohenems 1974 setzte sich gegen den 1. EHC Althofen nach einem spannenden Spiel mit 4:1 und dem Gesamtscore von 6:5 durch. Nun wartet im Halbfinale der Kracher Kapfenberger SV gegen den SC Hohenems.

Viertelfinale 1: SC Samina Hohenems 1974 setzt sich knapp gegen 1. EHC Althofen durch

Der SC Samina Hohenems 1974 ging am Samstag im Herrenriedstadion bei stimmungsvoller Abenddämmerung und bei angenehmen 14 Grad Außentemperatur mit einer 2:4-Bürde ins Viertelfinal-Rückspiel gegen den 1. EHC Althofen. Die Kärntner waren mit dem kurzem Line Up von 13 Feldspielern und der Halbfinal-Serie in der AHC Division I gegen die Hornets Spittal (2:0-Sweep) in den Beinen nach Vorarlberg gereist. Die Rhinos versuchten in den ersten Minuten, das Spiel unter Kontrolle zu bringen und stützten sich auf eine erneut starke Leistung von Goalie Fabian Horn. Hohenems agierte in den ersten 20 Minuten mit einigen guten Chancen überlegen, konnte den Kärntner Schlussmann aber nicht bezwingen.

Früh im zweiten Abschnitt lag Hohenems mit 1:0 voran und verkürzte im Gesamtscore auf ein Tor. Matthias Fussenegger zog in Minute 23 ab, der Schuss prallte von der Bande zurück, Manuel Merk überzuckerte die Situation am schnellsten und hob den Puck mit der Backhand ins Tor. Erst nach Halbzeit gab’s in einer trotz der Brisanz bis dorthin fair geführten Partie die erste Strafe, Patric Scheffknecht musste wegen Behinderung raus. Althofen konnte das Überzahl-Spiel nicht nützen. Das Team von Bernd Schmidle machte weiter Druck, wartete geduldig auf seine Chancen. Eineinhalb Minuten vor Drittelende zog Jürgen Fussenegger kurz hinter der blauen Linie ab und traf zum 2:0 für den Gastgeber. Damit hatten die Steinböcke das Gesamtscore ausgeglichen und einen Krimi für das letzte Drittel garantiert.

In Minute 44 lag Hohenems im Viertelfinal-Gesamtscore erstmals voran. Nach einem Althofener Scheibenverlust schoss Christian Haidinger, Horn konnte abwehren, aber Johannes Hehle stocherte den Puck zum 3:0 über die Linie. Nun hatten die Vorarlberger Lunte gerochen, das Viertelfinal-Duell vorzuentscheiden. In Minute 51 war es soweit: Kapitän Pascal Kainz erzielte im Nachsetzen aus kurzer Distanz das 4:0. Das war aber nur die vermeintliche Vorentscheidung, denn Kevin Schettina hob den Puck nur 40 Sekunden später aus kurzer Distanz in die Maschen und machte die Partie erneut hochspannend. Am Ende zog Althofen-Coach Gerald Ressmann Goalie Fabian Horn, aber das 2:4 fiel nicht mehr. Der SC Hohenems zog mit dem Gesamtscore von 6:5 ins Halbfinale ein, wo der Kracher gegen die Kapfenberger SV wartet.

Playoff-Modus

Auch im Halbfinale werden die Duelle im Champions Hockey League (CHL) Modus in einem Hin- und Rückspiel entschieden. Der nach dem Grunddurchgang besser platzierte Verein beginnt mit dem Auswärtsspiel. Es wird die Gesamtwertung der beiden absolvierten Spiele herangezogen. Das Team, das am Ende im Gesamtergebnis nach Hin- und Rückspiel vorne liegt, steigt ins Finale auf. Sollte es bei der Schluss-Sirene nach 120 Minuten ein Unentschieden im Gesamtscore geben, fällt die Entscheidung in einer zehnminütigen Overtime Drei gegen Drei und in einem möglichen Penaltyschießen mit jeweils fünf Schützen. Das heißt, es gibt im Hinspiel keine Overtime. Das jeweilige Hinspiel endet nach 60 Minuten Unentschieden oder mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit.

Viertelfinale 1 - Rückspiel:



SC Samina Hohenems 1974 vs. 1. EHC Althofen 4:1 (0:0,2:0,2:1)

Torschützen SC Samina Hohenems 1974: Manuel Merk (22:40 Min.), Jürgen Fussenegger (38:28 Min.), Johannes Hehle (43:52 Min.), Pascal Kainz (50:04 Min.)

Torschütze 1. EHC Althofen: Kevin Schettina (50:44 Min.)



SC Samina Hohenems 1974 mit dem Gesamtscore von 6:5 im Halbfinale. Hinspiel-Ergebnis 2:4

Semifinale 1:

SC Samina Hohenems 1974 vs. Kapfenberger SV

Sa., 25. Februar 2023

Semifinale 2: