SC Hohenems muss Zweitore Rückstand wettmachen

Optimismus bei HSC Coach Bernd Schmidle vor dem Rückspiel.

Der Start ins überregionale Playoff in der Ö Eishockey Liga am Samstag war fulminant: Alle Klubs boten in den vier Hinspielen ein intensives, attraktives und spannendes Eishockey. Nun geht’s in den Rückspielen um den Aufstieg ins Halbfinale. Der 1. EHC Althofen fährt mit einem Zweitore-Vorsprung zum SC Samina Hohenems 1974 nach Vorarlberg.

Viertelfinale 1 - Rückspiel: SC Samina Hohenems 1974 vs. 1. EHC Althofen

Der SC Samina Hohenems 1974 geht am Samstag im Herrenriedstadion mit einer 2:4-Bürde ins Viertelfinal-Rückspiel gegen den 1. EHC Althofen. Die Kärntner präsentierten sich am vergangenen Samstag von Head Coach Gerald Ressmann trotz kurzem Line Up mit nur 14 Feldspielern perfekt eingestellt. Dazu lieferte Keeper Fabian Horn eine starke Leistung ab, parierte 42 von 44 Schüssen und kam damit auf eine Save Percentage von 95,5 %. Vor dem gegnerischen Tor zeigten sich die Rhinos effizient, bei 25 Torschüssen gelangen den Kurstädtern vier Treffer und schafften sich so eine gute Ausgangsposition für das Retourmatch in Vorarlberg. Althofen kommt mit einem richtigen Playoff-Gefühl ins Herrenried, absolvieren die Kärntner in dieser Woche auch das Halbfinale der Kärntner AHC Division 1 gegen Spittal. Die erste Partie am Dienstag gewann Althofen mit 10:0.

Hohenems spielte in der Stadthalle Althofen überlegen, zeigte sich aber beim Verwerten der Torchancen zu wenig kaltschnäuzig. Die Steinböcke bauen im Rückspiel auf ihre Heimstärke, von zehn Heimspielen im Grunddurchgang der Gruppe West gingen nur zwei verloren. Dabei erzielten die Vorarlberger im Schnitt sechs Tore pro Spiel. Head Coach Bernd Schmidle fordert von seinen Cracks im Rückspiel Besinnung auf die vorgegebenen Aufgaben und Saisonziele. Die Fans dürfen sich auf ein dramatisches und hochspannendes Rückspiel freuen.

Bernd Schmidle, Head Coach SC Samina Hohenems 1974: "Althofen war am Samstag hochmotiviert und wollte den Sieg mehr als wir. Zudem ist ihr Torhüter sicher einer der Besten in der Liga. Wenn sich nun aber jeder auf seine Aufgaben und Saisonziele besinnt und das zur richtigen Zeit - nämlich beim Spiel am kommenden Samstag - dann sollte es machbar sein, den Rückstand zu drehen!"

Viertelfinale 1 - Rückspiel:



SC Samina Hohenems 1974 vs. 1. EHC Althofen

Sa., 18. Februar 2023, 17:30 Uhr, Herrenriedstadion