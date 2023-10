SC Hohenems gewinnt Schlager in Kufstein

Der SC Hohenems gewann am Nationalfeiertag den Schlager der Division West in der Ö Eishockey Liga bei Tabellenführer HC Kufstein mit 4:2. Für die Tiroler war es die erste Niederlage nach vier Siegen in Folge.

Der große Schlager in der Division West der Ö Eishockey Liga stieg am Nationalfeiertag in der Eisarena Kufstein. Der bisher makellose HC Kufstein, der mit vier Siegen in den ersten vier Spielen in die Saison gestartet war, traf auf den Vorsaison-Finalisten SC Samina Hohenems. Ein Match zur Standortbestimmung: Die Vorarlberger hatten vor dieser Partie zwei Wochen kein Liga-Spiel bestritten und dann ging es gleich gegen den Tabellenführer, der jedoch auf Goalgetter David Hrazdira verzichten musste. Der erste Abschnitt war gekennzeichnet durch viele Strafen, ein Fünf gegen Fünf auf dem Eis hatte nach den ersten sieben absolvierten Minuten Seltenheitswert. Das Team von Head Coach Ivo Novotny hatte es in erster Linie Goalie Thomas Hechenberger zu verdanken, dass lange die Null stand. 16:4 lautete die Schuss-Statistik nach den ersten 20 Minuten zugunsten der Steinböcke, die ihr fünftes Überzahlspiel spät zur Führung nützten. Marcel Wolf traf 15 Sekunden vor der ersten Drittelsirene zum 1:0 für den SC Hohenems (20.).

Im zweiten Drittel erhöhte Martin Grabher Meier auf 2:0 für das Team von Head Coach Thomas Sticha (29.). Dann brachte Markus Prock die knapp 700 Fans in der Kufstein Arena mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 in Überzahl erstmals zum Jubeln und ließ Hoffnung auf eine Aufholjagd aufkeimen (32.). Diese Hoffnung dauerte aber genau 42 Sekunden, Marcel Wolf bezwang HCK-Keeper Thomas Hechenberger bereits zum zweiten Mal an diesem Abend und sorgte schnell für den erneuten Zweitore-Vorsprung der Gäste (33.). Der letzte Abschnitt begann mit einem Blitzstart der Dragons: Boldizsar Beres erzielte nach 72 Sekunden das 2:3 (42.) und machte den Kracher hochspannend. Kufstein drängte nun auf den Ausgleich, ließ zwei Powerplay-Möglichkeiten ungenutzt. Dreieinhalb Minuten vor der Schluss-Sirene sorgte Lukas Fritz mit dem 4:2 für die Vorentscheidung zugunsten der Hohenemser (57.). In der Schlussphase zog Kufsteins Head Coach Ivo Novotny seinen Keeper Thomas Hechenberger, aber der SC Hohenems und Goalie Matthias Fritz hielten den Sieg fest und fügten dem HC Kufstein die erste Saison-Niederlage zu.

HC Kufstein vs. SC Samina Hohenems 2:4 (0:1,1:2,1:1)

Do., 26. Oktober, 17:30 Uhr, Eisarena Kufstein

Torschützen HC Kufstein: Markus Prock (31:43 Min./PP1), Boldizsar Beres (41:12 Min.)

Torschützen SC Samina Hohenems: Marcel Wolf (19:45 Min./PP1, 32:25 Min.), Martin Grabher Meier (28:27 Min.), Lukas Fritz (56:36 Min.)