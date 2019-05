SC Hatlerdorf steht auf einem Aufstiegsplatz

Nach dem 5:1-Auswärtssieg in Bürs liegt SC Hatlerdorf in der 1. Landesklasse an der dritten Stelle.

Klarer Auswärtserfolg des SC Hatlerdorf in Bürs!

Bestes Fußballwetter und ein schöner Platz, alles war für ein tolles Spiel angerichtet. Die ersten 10 Minuten war noch Abtasten angesagt. Dann gab es den ersten Eckball für die Gäste, den Marko Pakic gleich zum 0:1 ins Tor verlängerte(12). 3 Minuten später war es Junior Delcio, der wieder nach einem Corner zum 0:2 abstaubte. Es folgten noch einige Großchancen der Gäste, die allerdings nicht verwertet werden konnten. Die Gastgeber wurden nur einmal, nach einem Eckball, vor dem Tor des SC Hatlerdorf gefährlich. Die Hintermannschaft der Hatler konnte dabei aber klären. Negativer Höhepunkt der ersten Spielhälfte war ein brutales Foulspiel an Ricco Spiegel, der daraufhin verletzt ausgetauscht werden musste. Der Bürser Spieler sah unverständlicherweise nur Gelb.

In der zweiten Spielhälfte gab, von Beginn weg, wieder der SC Hatlerdorf den Ton an. Das vermeintliche 0:3 wurde vom Schiedsrichter wegen Abseits nicht anerkannt (50.).

In der 59. Minute war die Partie dann doch entschieden. Niklaas Christoph nimmt den Ball im Strafraum perfekt mit und schließt eiskalt zum 0:3 ab.

Ein Traumtor von Marko Pakic und das zweite Tor von Junior Delcio machten den 5:1 Auswärtssieg der Hatler perfekt.