SC Graf Hatlerdorf lud zum Blitzturnier

Dornbirn. Vergangenes Wochenende fand auf dem Kunstrasenplatz in der Sportanlage Im Steinen ein Blitzturnier über zwei Spieltage statt.

Am Samstag gingen bereits die Vorrundenspiele über die Bühne. Der FC Lustenau 1b gewann dabei gegen die zweite Mannschaft der Admira und im zweiten Spiel der 1b Mannschaften besiegte der SC Mühlebach den SC Hatlerdorf im Elfmeterschießen. Bei den Kampfmannschaften qualifizierten sich der Gastgeber Hatlerdorf und die SC Austria Lustenau Amateure für das große Finale am Sonntag. Dies entschieden die Gäste aus Lustenau am Ende mit 3:0 für sich.