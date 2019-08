SC Graf Hatlerdorf gewinnt Stadtderby

Gleich die erste Partie in der Landesliga bescherte am vergangenen Samstag ein brisantes Stadtderby.

Die Gastgeber dominierten das Spiel von Beginn an und setzten gleich mit drei Treffern in der ersten Halbzeit durch einen verwandelten Elfer von Sam Salehi (23. Minute), einem weiteren Tor durch Ez Aldin Morthada (36. Minute) und einem erneuten Elfer in der 38. Minute (Sam Salehi) für ein Ausrufezeichen. In Halbzeit zwei starteten die Gäste dann ihre Aufholjagd und boten noch einmal Nervenkitzel für die Zuschauer. Ein Freistoßtor von Nikolas Mzik in der 56. Minute und ein verwandelter Elfmeter durch Felix Gurschler, zwei Minuten später, brachte noch einmal ordentlich Spannung in die Partie. Doch das Team von Gerald Krajic ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen und fuhr verdient die ersten drei Punkte nach Hause.