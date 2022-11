SC Göfis will die Serie von Admira Dornbirn verlängern

Der Oberländer-Klub setzt auf den Heimvorteil und ein starkes Trio.

Die beiden Brasilianer Elan Delon Pereira da Silva (21) und Lucas Silva Leite Santana (23) werden für den Tabellenneunten SC Göfis im Heimspiel heute um 14.30 Uhr gegen das Schlusslicht Admira Dornbirn zum letzten Mal auflaufen. Nach dem Spiel geht es für das Sambaduo zurück in die Heimat Brasilien. Ob die beiden Offensivkünstler auch im Frühjahr für die Elf um Trainer Rainer Spiegel (50) auflaufen werden, steht noch in den Sternen. Göfis liegt neun Zähler vor Admira Dornbirn, mit so einem Zwischenstand hat wohl niemand vor dem Saisonstart in beiden Lagern gerechnet. Allerdings hat Göfis mit 42 Gegentreffern den Spitzenwert inne, Admira Dornbirn stellt mit nur 19 (!) geschossenen Treffern den Minusrekord in der Eliteliga. Admira Dornbirn wird auf dem letzten Tabellenplatz überwintern. „Hätte lieber mehr Punkte auf dem Konto, also viele Spieler zur Verfügung“, sagt Admira Dornbirn Langzeitcoach Herwig Klocker (52). Seit dem 3. September (2:1 Röthis), das sind acht Meisterschaftsspiele in Folge, sind Marco Pichler und Co. ohne Sieg. Bis auf Tormann Lucas Bundschuh (26/muskuläre Probleme) stehen Admira Dornbirn alle Kaderspieler parat.TK