SC Göfis war mit FC Egg in nur fünf Minuten fertig

3:1-Heimsieg der Oberländer über die Wälder.

Wenn sich die Göfner Torgarantie Philip Fröwis (23) nicht als Torschütze in die Liste eintragen tut, dann muss eben ein anderer Offensivkünstler der Elf um Meistermacher Rainer Spiegel (50) in die Bresche springen. So war der erst 19-jährige rechte Außenbahnspieler Abbas Naso mit seinem Doppelpack (48./67.) der Mann der Partie. Den dritten Treffer der Göfner zum 3:1-Heimerfolg über Egg erzielte der quirlige Stürmer Jonas Schwarz (53.). Göfis fixierte den dritten Heimerfolg zur Sonntagsmatinee und fand nun endgültig ans Mittelfeld der Tabelle. Egg prolongierte die Auswärtsschwäche und kassiert schon die sechste Pleite auf fremden Platz. Innenverteidiger Melchior Sutterlüty (17) gelang sieben Minuten vor dem Schlusspfiff das Ehrentor. Allerdings machte sich bei den Wäldern das Fehlen des Sturmduo Abdül Kerim Kalkan (Handbruch) und Rafhael Domingues (Zerrung) und Marcel Meusburger (27) doch deutlich bemerkbar. Doch wenn man gute Chancen wie die von Clemens Olsen (9.), Fabian Lang (17./73.), Elias Meusburger (41.), Marius Metzler (59.) und Kilian Helbock (89.) nicht nützt, gibt es in dieser höchsten Leistungsstufe des Landes nichts Zählbares. Schiedsrichter Elvedin Crnkic zückte elf Mal die gelbe Karte.TK