SC Admira zurück auf der Siegerstraße

Mit zwei Siegen in Folge melden sich das Team von Herwig Klocker eindrucksvoll zurück.

Dornbirn. Zwei echte Galavorstellungen bekamen die SC Admira-Fans in den vergangenen Tagen präsentiert. Nach dem Wahnsinnsspiel gegen den SV Lochau, bei dem die Dornbirner einen frühen 0:2 Rückstand noch in einen 4:2 Sieg drehten, folgte am vergangenen Samstag die perfekte Draufgabe für die Admira-Anhänger.

Zuhause auf der Sportanlage im Rohrbach empfing man den FC Lustenau. Nach einer unspektakulären ersten und torlosen Halbzeit, ließ schließlich Phlipp Stoss in der 51. Minute den Torknoten platzen und brachte sein Team in Führung und nur drei Minuten später legte Christof Benzer zum 2:0 nach. Das junge Team von Coach Daniel Madlener hielt zunächst noch dagegen und Maximilian König war es dann auch, der in der 63. Minute den Anschlusstreffer für die Lustenauer erzielte. Die Antwort der Admiraner folgte jedoch umgehend und so machten Samir Karahasanovic per Freistoß (68. Minute) und Felix Moosmann (71. Minute) den verdienten Sieg für den SC Admira klar. Ein Treffer von FC Lustenau-Spieler Ismet Güler in der Nachspielzeit diente lediglich der Ergebniskorrektur.

Am kommenden Sonntag (10.11.19) geht es für den SC Admira noch einmal in den Bregenzerwald. Das letzte Spiel vor der Winterpause wird in Andelsbuch bestritten. Anpfiff ist um 14:00 Uhr im Bezegg Stadion.

Vorarlberg-Liga 16. Runde