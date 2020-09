SC Admira holt sich wieder die Tabellenführung

Die Dornbirner besiegten im Vorarlbergliga-Duell den Spitzenreiter aus Egg.

Vorangegangen war eine Partie, die von Anfang an beste Fußballunterhaltung bot, auch wenn in der ersten Halbzeit noch keine Tore fielen. Die Admiraner dominierten vor allem in der ersten Hälfte das Spiel und kurz vor dem Pausenpfiff, war es dann auch Frederic Winner, der per Freistoß (41. Minute) an die Latte knapp die Führung verfehlte.

In der zweiten Spielhälfte kam dann so richtig Action vor dem Strafraum auf und so waren es die Egger, die in der 60. Minute durch einen Treffer von Fabian Lang das 1:0 erzielten. Die Führung der Gastgeber sollte aber nicht lange gelten und ein Doppelschlag des Gegners drehte das Spiel dann überraschend. Nach einem Foul an Alexander Huber, sorgte Frederic Winner mit einem verwandelten Strafstoß in der 67. Minute für den 1:1 Ausgleich. Nur zwei Minuten später, machte Jeremy Thurnher mit einem Kopfballtor den Sack für die Dornbirner zu. Die Partie blieb bis zum Ende äußerst spannend und nach einigen vergebenen Chancen seitens der Dornbirner, scheiterte der amtierende Topstürmer der Vorarlbergliga, Rafhael Domingues in der 93. Minute vor dem Tor und bescherte dem SC Admira damit den Sieg und den erneuten Spitzenplatz in der Meisterschaftstabelle.