SC Admira Dornbirn weiter auf Siegeskurs

Die Blauen aus dem Rohrbach feierten einen 4:0 Sieg gegen Andelsbuch.

4:0 gegen den FC Andelsbuch lautete der Endstand vergangenen Samstag auf der Sportanlage im Rohrbach. Allerdings spiegelte das Ergebnis nicht unbedingt den Spielverlauf. Knapp 400 Zuschauer sahen eine spannende Partie. Frederic Winner brachte die Admiraner mit einem verwandelten Foulelfmeter bereits in der 11. Minute in Führung, doch die Gäste aus dem Bregenzerwald ließen sich dadurch nicht irritieren und vor allem der erst sechzehnjährige Andelsbucher Petros Fink hielt die Dornbirner Abwehr ordentlich auf Trab. So folgte dann auch erst in der 54. Minute ein weiterer Treffer durch den eingewechselten Philipp Stoss, der damit wieder beste Voraussetzungen für den Sieg schuf. Bekanntlich bleiben Aufeinandertreffen der Admira Dornbirn und dem FC Andelsbuch ja immer bis zur letzten Minute spannend. Dieses Mal machte die Klocker-Elf aber klare Sache und mit weiteren Treffern von Frederic Winner (Foulelfmeter 86. Minute) und Nino Palinic in der Nachspielzeit war die Partie gegessen.