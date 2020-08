SC Admira Dornbirn startet mit Kantersieg

Die Klocker-Elf sichert sich drei Punkte gegen den FC Intersport Schruns.

Dornbirn/Schruns. Den 20. August 2020 wird sich der FC Intersport Schruns schwarz im Kalender anmalen. Nach der 0:8 VFV-Cup-Klatsche gegen die FC Dornbirn Juniors, erfolgte gleich im Anschluss der Auftakt zur Meisterschaft in der Vorarlbergliga. Und wieder waren es Gäste aus Dornbirn, die für die zweite Niederlage am selben Tag für die Schrunser sorgten – dieses Mal der SC Admira Dornbirn. Für die Elf aus dem Rohrbach war der Start in die neue Saison ein Auftakt nach Maß. Gleich fünf Mal traf das Team von Herwig Klocker und sorgte für ein Freudenfest bei den mitgereisten Fans, die nach langer Fußballabstinenz mit einer wahren Tor-Gala belohnt wurden.

Schon die Vorbereitung des SC Admira Dornbirn bot einen Vorgeschmack auf eine vielversprechende Meisterschaft. Mit den Neuverpflichtungen Haatim Suleiman, Martin Brunold, Kürsat Genctürk, Nicolas Mzik und FC Dornbirn Rückkehrer Alexander Huber will man in der Vorarlbergliga ganz vorne mitmischen. „Der neue Kader hat eine gute Qualität in der Quantität. Neben den Neuzugängen, die sich bereits super integriert haben, haben sich unsere ´jungen Wilden´ Laurin Moll, Jeremy Thurnher und Manuel Libiseller hervorragend weiterentwickelt“, betont Geri Pichler, sportlicher Leiter bei der Admira. „Wir sind der Meinung, dass unsere Abgänge Martin Fertschnig und Felix Moosmann zwar eine große Lücke hinterlassen, aber gut ersetzt wurden“, so Pichler weiter. Dies kann die neu formierte Truppe bereits diesen Dienstag (11.8., 18.30 Uhr) wieder beweisen. Dann empfängt man daheim auf der Sportanlage im Rohrbach den SV Lochau bevor es am Samstag bereits zum Auswärtsspiel nach Bizau geht.