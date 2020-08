SC Admira Dornbirn setzt sich an die Spitze

Mit drei Siegen in drei Spielen startet der SC Admira beeindruckend in die neue Saison.

Dornbirn. Wie kann man einen Fußballtrainer zum 50. Geburtstag besser beschenken, als mit 6 Punkten an 2 Spieltagen? Das lässt sich wohl schwer toppen. So geschehen vergangene Woche beim SC Admira Dornbirn. Mit dem 3:1 Sieg am letzten Samstag gegen Bizau war alles angerichtet für ein perfektes 50er Fest von Admira-Langzeitcoach Herwig Klocker, der am 12. August „ein halbes Jahrhundert“ – und davon viele Stunden auf dem Fußballplatz – feiern durfte.