SC Admira Dornbirn punktet wieder

SC Admira fegt den FC Nenzing mit 6:1 vom Platz.

Gleich sechs Treffer ihrer Mannschaft sahen die Admira-Fans bei der Partie gegen den FC Nenzing auf der Sportanlage im Rohrbach. Philipp Stoss, der nach einer Verletzungspause wieder auf dem Platz stand, eröffnete in der 16. Minute den Torreigen. Manuel Honeck war es dann auf Seiten der Gäste, der in der 20. Minute zwar noch für den Ausgleich sorgte, danach war die Klocker-Elf und das muntere Toreschießen aber nicht mehr zu stoppen. Als Doppelschützen durften sich Jeremy Thurnher (36. und 86. Minute) sowie Frederic Winner (47. und 52. Minute) feiern lassen und der eingewechselte Emanuel Libiseller schloss sich den erfolgreichen Torjägern mit seinem Treffer in der 82. Minute an.