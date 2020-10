SC Admira Dornbirn ist Herbstmeister

Mit einem Remis gegen Hard sichert sich der Dornbirner Traditionsverein den Herbstmeistertitel.

Die Partie bot für die mitgereisten Admira-Fans Spannung ab der ersten Minute. Mit einem Treffer der Gastgeber setzte es bereits in der 7. Spielminute zunächst einen Dämpfer für die Gäste. Die Admiraner ließen aber nicht locker und wurden schließlich in der 52. Minute belohnt. Jeremy Thurnher traf zum 1:1 und sorgte vorerst für Erleichterung. Allerdings waren es dann wieder die Harder, die mit einem Treffer von Zivaljevic (Minute 81.) erneut vorlegten. Die Freude bei den Hausherren währte aber nur kurz und Goalgetter Philipp Stoss, der sich nun mit 15 Treffern auch an die Spitze der besten Torschützen in der Vorarlbergliga katapultierte, traf bereits zwei Minuten später zum Ausgleich und besiegelte damit frühzeitig den „Herbstmeister-Triumph“ für die Blauen aus dem Rohrbach. Damit überwintert der SC Admira Dornbirn nun als Tabellenführer in der Vorarlbergliga und hofft, dass der Spielbetrieb im Frühjahr fortgesetzt werden kann.