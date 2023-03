SC Admira Dornbirn gewinnt gegen die Rothosen Juniors

Im letzten Vorbereitungsspiel auf Kunstrasen trafen die Admiraner auf die FC Mohren Dornbirn Juniors.

„Die Testspielergebnisse waren ein Auf und Ab und haben wegen den hohen Trainingsbelastungen keine gezielte Aussagekraft. Wichtig sind jetzt die kommenden zwei Wochen in Richtung Frühjahrsstart und die Trainingseinheiten auf Rasen sind einfach anders und dann kann man ungefähr erkennen, wo man steht“, so Klocker. In der Vorbereitung traf man in den vergangenen Wochen auf den FC Hard (3:4 Niederlage), den SV Ludesch (11:3 Sieg), den FC Lustenau (7:1 Sieg) und den VfB Friedrichshafen (2:2).