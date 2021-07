SC Admira Dornbirn gewinnt gegen Austria Lustenau Amateure

Den Blauen aus dem Rohrbach gelingt ein verdienter Premierensieg in der VN.at Eliteliga.

Dornbirn. Gleich im zweiten Spiel in der VN.at Eliteliga konnte sich das Team von Herwig Klocker am gestrigen Mittwoch einen Sieg sichern. Nachdem man bereits gegen Wolfurt nach einem 1:1 den ersten Punkt einfahren konnte, holten sich die Admiraner gegen die Amateure der Austria Lustenau nun verdient drei weitere Punkte in der Tabelle.

Die Zuschauer erlebten ein packendes Spiel und das junge motivierte Team der Austrianer sorgte gleich einmal in der 20. Minute nach einem verwandelten Strafstoß von Mirco Basic für die Führung. Die perfekte Antwort ganz nach Geschmack der Admira-Fans lieferte dann aber sofort im Gegenzug Samir Karahasanovic, der per Kopfball zum 1:1 ausglich. Mit einem weiteren Kopfballtor von Kapitän Marco Pichler gingen die Hausherren schließlich in der 38. Minute in Führung und ließen sich diese auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr nehmen. Der Jubel der Admiraner über den Premierensieg in der Eliteliga war dementsprechend groß.