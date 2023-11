SC Admira Dornbirn feierte Sieg und zünftiges Oktoberfest

Im letzten Spiel vor der Winterpause sicherte sich die Klocker-Elf einen 3:1-Heimerfolg gegen den FC Alberschwende.

„Party total“ hieß es nach dem Live-Konzert schließlich im Mohrenpilz, in dem DJ Geri das Musik-Zepter übernahm und dafür sorgte, dass die Tanzbeine geschwungen und lautstark zu Wiesn-Hits mitgesungen wurde – inklusive Show-Einlage von Eins-Spieler und Stürmer Nino Palinic, der ausnahmsweise Ton- statt Treffsicherheit bewies und am Mikro „Volare“ zum Besten gab. Viele Gäste waren stilgerecht in Dirndl und Tracht erschienen und genossen originale Oktoberfeststimmung mit Weizenbier, Weißwürsten, Brezn und flüssigem Apfelstrudel, den die Kampfmannschaft u.a. an ihrer Shot-Bar servierte.