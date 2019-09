„SaxDotCom“ in der Artenne

Die „Artenne. Plattform für Kunst und Kultur“ feiert ihr 25-jähriges Jubiläum mit einem reichen Kulturprogramm.

Ein Highlight der besonderen Art war das Jubiläumskonzert mit den Schurken vergangenen Freitag. Ein nächster musikalischer Leckerbissen präsentiert die Artenne am kommenden Sonntag ab 11 Uhr als Matinee. Schwebende, minimalistische, swingende und rockig-groove-orientierte Stücke bringen die vielfältigen Klangebenen von „SaxDotCom“ eindrucksvoll zur Geltung. Zu sehen ist auch eine Fotoinstallation der Kuratorin Sarah Schlatter, die die Besucher in die letzten 25 Jahre eintauchen lässt und viele interessante Projekte und Begegnungen in Erinnerung ruft.