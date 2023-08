Saucy Nails: McDonald’s erweitert sein Sortiment

McDonald’s Österreich bricht mit Konventionen und präsentiert eine einzigartige Überraschung für seine Fans.

Die exklusive Limited Edition "MyTaste – MyManicure" bietet eine Palette von streng limitierten Nagellacken, die die Geschmacksvielfalt von McDonald’s in die Beauty-Welt bringen. Doch das ist noch nicht alles – zum Launch wird auch das weltweit erste Mäcci-Nagelstudio eröffnet.

Ein Hauch von McDonald’s an den Fingerspitzen

Das erste Mäcci-Nagelstudio

Doch McDonald’s Österreich geht noch einen Schritt weiter. Vom 29. bis zum 31. August öffnet das erste McDonald’s Pop-Up-Nagelstudio seine Türen in Wien. Im "MyManicure Nail Studio" können Fans und Fashionistas ihre Nägel von professionellen Nail Artists in den Farben ihrer Lieblingssauce gestalten lassen.

Für echte Fans

Die streng limitierten Nagellacke der "MyTaste – MyManicure" Kollektion sind ein exklusives Angebot für registrierte User des MyMcDonald’s Bonusprogramms in der McDonald’s App. Sie können die Nagellacke gegen 50 Ms eintauschen. Die Kollektion ist nur für begrenzte Zeit und solange der Vorrat reicht in allen McDonald’s Restaurants in Österreich erhältlich.