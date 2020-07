Sauberer Einsatz für den guten Zweck

3500 Euro Spende für „Geben für Leben“

Altach. Seit seiner Gründung vor 25 Jahren ist der karitative Einsatz Teil der Unternehmensphilosophie des deutschen Direktvertriebs proWIN. Auch in Vorarlberg haben die Reinigungs – und Kosmetikartikel nicht nur zahlreiche treue Kunden, sondern auch engagierte Vertriebspartnerinnen. Sieben von ihnen bündelten ihre Kräfte im Rahmen der jüngsten Charityaktion. Das Unternehmen vergütete dabei die Umsätze zusätzlich mit Spendenschecks, die dann an eine ausgesuchte Organisation übergeben werden konnten. Die fleißigen, stets selbstständig agierenden Frauen, kamen so auf die stolze Summe von 3500 Euro, die an den Leukämiehilfeverein „Geben für Leben“ gespendet wurden. Obfrau und Russ-Preis Trägerin Susanne Marosch, die den Scheck höchstpersönlich in Empfang nahm, freute sich über den großzügigen Beitrag um damit wieder eine ganze Reihe von potenziellen Lebensrettern typisieren lassen zu können. Selbstredend das die freigiebigen proWIN-Beraterinnen dies auch noch selbst an Ort und Stelle durchführen ließen. CEG