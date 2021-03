Satteinser Bildungszentrum unterzieht sich kompletter Frischzellenkur

Mit Ende des Schuljahrs startet die Generalsanierung der 50 Jahren alten Mittelschule

Satteins. Der sprichwörtliche Zahn der Zeit nagt an der Mittelschule Satteins. Kein Wunder begannen die Bauarbeiten doch bereits 1970, ehe im Herbst 1971 – also vor mittlerweile 50 Jahren – der Schulbetrieb aufgenommen werden konnte. Zwischen damals und heute liegen noch der Vollausbau der Turnhalle 1975 sowie eine Heizungserneuerung, inklusive thermischer Sanierung in den Jahren 1995 und 1996. Nach einem halben Jahrhundert Vollbetrieb als Sprengelschule für die Region Jagdberg und Göfis mit derzeit rund 300 Schülern durch 38 Lehrpersonen ist nun aber der Zeitpunkt für eine umfassende Generalsanierung gekommen. Gestartet wird diese unmittelbar nach Ende des derzeit laufenden Schuljahrs, bis dann im September 2022 pünktlich zum Schulbeginn der Wiedereinzug in das frisch sanierte Gebäude erfolgen soll. Ein ambitionierter Zeitplan, der nur dadurch umsetzbar ist, dass der komplette Schulkörper für ein Jahr in eine Containerschule ausweichen wird. Diese wird in den kommenden Wochen auf der Wiese neben der Schule, direkt am Ortseingang, errichtet werden. Erste Entrümpelungsaktionen laufen indes bereits, Müllcontainer vor der Schule zeichnen ein Bild davon, in der letzten Schulwoche folgt dann der Umzug in die Container, bei dem Schüler und Lehrer unterstützt vom Bauhof Hand in Hand zusammenarbeiten werden.