Satteins zeigt herz.com

In der Walgaugemeinde wurden der Bevölkerung die Ergebnisse der herz.com-Umfrage präsentiert. Rund 100 Satteinser*innen beteiligten sich daran.

Die gemeinsame Initiative herz.com von Caritas Vorarlberg und der Gemeinde Satteins (Generationenausschuss) wurde im Frühjahr ins Leben gerufen. „Ziel des Projektes ist es, Satteins noch mehr als bisher zu einer Gemeinde werden zu lassen, in der die Menschen füreinander da sind“, erläutert Projektkoordinator Thomas Hebenstreit von der Caritas. In einem ersten Schritt wurden dazu in einer Umfrage, an der sich die gesamte Satteinser Bevölkerung beteiligen konnte, die Bedürfnisse, Sorgen und Nöte abgefragt. Die Ergebnisse dieser Umfrage wurden nun im Pfarrheim Satteins präsentiert. In einem Impulsvortrag ging Ingrid Böhler, Fachbereichsleiterin der PfarrCaritas, darauf ein, wie aus einer Gemeinde eine Caring Community werden kann, in der Menschen leben, die füreinander einstehen. „Es geht darum, ein gutes Leben für alle in einer Gemeinschaft zu schaffen – von Geburt an bis zum Tod“, so Ingrid Böhler. „Eine Caring Community bedeutet auch die Menschen mit ihren Bedürfnissen in ihrer Ganzheit wahrzunehmen. So können dann die Gestaltungsmöglichkeiten, die Veränderungen zulassen, sichtbar gemacht werden.“