Satteins startet mit e5-Ideenumsetzung

Nach dem Startworkshop werden nun die Maßnahmen und Projekte für ein zukunftsfähiges und klimaneutrales Satteins umgesetzt.

Satteins . Seit dem Frühjahr 2021 ist Satteins als 49. Gemeinde in Vorarlberg offiziell Teil des e5-Programms und hat dazu in den vergangenen Monaten eine Ist-Standanalyse und auch einen ersten Planungsworkshop durchgeführt.

Einige Projekte konnten dazu bereits geplant und auch umgesetzt werden. In der Umweltwoche wurde ein Workshop „Reinigen ohne Müll“ angeboten und weiters lernten Kinder in einem Workshop die Heilkräfte des Gänseblümchens kennen. Und bei einer Biotopexkursion am Sägenbach informierten sich Kinder und Erwachsene über Lebewesen in und am Wasser. In weiterer Folge werden nun unter anderem die Dächer von Gemeindegebäuden geprüft, ob auf ihnen Photovoltaik-Anlagen installiert werden könnten und auch die Bürger sollen motiviert werden, ihre Hausdächer mit PV-Anlagen auszustatten.