Satteins offiziell Teil der Energieelite

Gemeinde unterschreibt Beitritt zum e5-Landesprogramm

Satteins. „Das wichtigste ist, dass wir die Grundgedanken des e5-Programms in den Köpfen der Menschen verankern und so unser aller tägliches Leben energiebewusst verbessern können“, so formuliert Bürgermeister Gert Mayer, das grundlegende Ziel, dass hinter dem Beitritt von Satteins zum e5-Programm zugrunde liegt. Darüber hinaus läuft neben dieser Leitlinie, aber auch bereits die konkrete Umsetzung hin zur ersten Zertifizierung. So wurde in den Planungen der Sanierung der Mittelschule der e5-Ansatz mit eingebunden. Man setzt hier auf eine PV-Anlage und eine Biomasseheizung, die neben der Schule auch das Vereinshaus die Polizei und den Bauhof mit Wärme versorgen und dann insgesamt drei Gasheizungen ersetzen wird. Das Heizsystem ist für Satteins als waldreiche Gemeinde geradezu ideal. So ist das Brennmaterial nicht nur ökologisch verträglich sein, sondern wird zudem noch aus den eigenen Wäldern stammen.