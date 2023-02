Satteins hat die besten Nachbarn

Im Jahr 2021 wurde in Satteins zum ersten Mal ein Nachbarschaftspreis vergeben.

Ab sofort gibt es in Satteins die Möglichkeit, seine Nachbarn direkt auszuzeichnen – ganz ohne Einreichung und Jury. Im Bürgerservice können Tür-Anhänger gekauft werden, die man mit einer persönlichen Nachricht direkt an die Tür von besonders hilfsbereiten Nachbarn hängen kann. Ein Anhänger kostet 10 Euro, das Geld geht zu 100 Prozent an den Sozialfonds „Satteins hilft“. Diese Information ist auf dem Anhänger vermerkt – so erfahren die ausgezeichneten Nachbarn auch von dieser besonderen Wertschätzung. Es können beliebig viele Anhänger gekauft werden, und selbstverständlich dürfen auch weiter entfernte Nachbarn auf diese Weise ausgezeichnet werden. Die Aktion ist auf keinen Zeitraum begrenzt.