Satirische Reise durch Österreich

„Mir gefällt nicht alles, was in Österreich passiert. Wenn politisch nicht so viel los wäre, würde ich vielleicht ein Programm über Fußball machen. Aber dass wir so viel Stoff aus der Politik bekommen, ist natürlich hilfreich für unser Programm", so Florian Scheuba im Gespräch mit Moderator Thomas Flax bei V-Live. Bei ihrem letzten Auftritt in Vorarlberg hat die Wirtschaftskammer viel Stoff für ihr Programm geliefert, aber auch für den Mittwochabend in der Poolbar werden sich die beiden etwas über Vorarlberg einfallen lassen.